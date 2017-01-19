ВМС Литвы приняли на вооружение четвертый сторожевой корабль класса «Флайвефискен»



Катер RDN P555 класса Flyvefisken-class (Stanflex 300/SF300).

Источник: Kim Storm Martin / www.notatia.dk Катер RDN P555 класса Flyvefisken-class (Stanflex 300/SF300).Источник: Kim Storm Martin / www.notatia.dk

ЦАМТО, 19 января. МНО Литвы объявило о состоявшейся на военно-морской базе в Клайпеде церемонии ввода в боевой состав ВМС страны сторожевого корабля P15 класса «Флайвефискен», ранее выведенного из состава датского флота и закупленного Литвой.

В ходе мероприятия кораблю было присвоено наименование «Селис» (Selis). P15 заменит полученный в Норвегии в 2001 году и эксплуатировавшийся в составе ВМС двух стран в общей сложности около 50 лет одноименный патрульный катер (P32) «Селис» класса «Сторм».

Как сообщал ЦАМТО, корабль был передан ВМС Литвы 23 ноября 2016 года на военно-морской базе «Корсор» ВМС Дании.

Корабль P552 «Хавкаттен» (Havkatten) класса «Флайвефискен» («Стандарт Флекс 300») был построен в Дании компанией «Даньярд Ольборг» (Danyard A/S Olborge) в 1988 году, принят на вооружение ВМС Дании в ноябре 1990 года и передан Литве на основе соглашения, подписанного командованием Вооруженных сил Литвы с Организацией оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании DALO (Danish Defence Acquisition and Logistics Organization) в сентябре 2016 года. В соответствии с контрактом, ВС Литвы закупили корабль P15 и две гидроакустические станции для оснащения сторожевых кораблей. Общая стоимость продажи составила 6,5 млн. евро.

P15 станет четвертым кораблем класса «Флайвефискен» в составе эскадры сторожевых кораблей ВМС Литвы. Как сообщал ЦАМТО, первые два сторожевых корабля, P11 «Жямайтис» и P12 «Дзукас», были переданы Литве в мае 2008 и январе 2009 года, соответственно. Перед поставкой корабли за счет средств МО Литвы прошли ремонт, который включал модификацию ряда узлов и агрегатов, установку новых систем связи и замену силовых установок. Третий корабль, P14 «Аукштайтис», прибыл в Клайпеду в январе 2010 года.

Корабли применяются для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны, проведения поисково-спасательных операций, задержания нарушителей, эскорта и выполнения других задач.

Длина сторожевых кораблей класса «Флайвефискен» составляет 54 м, ширина – 9 м, осадка – 2,6 м, водоизмещение – 450 т. ГТУ LM500 и два дизельных двигателя MTU мощностью 5440 л.с. позволяют развивать максимальную скорость до 20 узлов. Дальность плавания – до 2400 морских миль на скорости 18 узлов.

В зависимости от выполняемой задачи корабли могут оснащаться четырьмя модулями размером 3x3,5x2,5 м. Экипаж варьируется от 20 до 30 чел. в зависимости от предназначения. Корабль может быть оборудован предназначенным для поиска мин подводным аппаратом с дистанционным управлением «Дабл Игл», 76-мм АУ «Супер Рапид» «Ото Мелара», крупнокалиберными пулеметами.