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На Балтийском флоте идет обновление автомобильного парка

23.01.2017 ЦАМТО 45 0
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Полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65225. Источник: interdalnoboy.com

ЦАМТО, 20 января. Паромом из Санкт-Петербурга в Калининград доставлены 10 грузовых автомобилей, произведенных на Камском автомобильном заводе (КамАЗ) и 10 тягачей с Уральского автомобильного завода («Урал»).

Новая техника поступит в воинские соединения и части Балтийского флота. Грузовые машины будут применяться для перевозки личного состава, боеприпасов, транспортировки техники, при проведении эвакуационных работ.

Многоосные тяжелые тягачи КамАЗ-65225 оборудованы автоматической коробкой передач, у них более чем на 20% увеличен ресурс эксплуатации, грузоподъемность возросла до 50 т, а скорость движения – до 90 км/час. На машинах установлено новейшее оборудование – интегрированная бортовая информационно-управляемая система, предпусковой подогреватель двигателя, а также система регулирования давления в шинах.

Мощные тягачи «Урал-542301» предназначены для транспортировки грузов в составе автопоезда. Они созданы для эксплуатации в условиях сурового климата, имеют высокую грузоподъемность и неприхотливы в эксплуатации. Машины оснащены экологичным двигателем, современными системами управления.

Прибывшие тягачи обладают повышенной проходимостью, улучшенной эргономикой и отвечает всем требованиям к автомобилям данного класса, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

20.01.2017
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