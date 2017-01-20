Турчинов: безопасность Европы зависит от оборонного потенциала Украины
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Александр Турчинов
Источник: УНИАН
КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что считает блокирование поставок в страну летального оружия или технологий их производства "стратегической ошибкой", поскольку "от украинского оборонного потенциала зависит безопасность Европы".
Как сообщила пресс-служба СНБО, Турчинов в пятницу провел встречу с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фаллоном, собеседники обсудили текущую ситуацию на востоке Украины. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО и углублению украинского-британского сотрудничества в военно-технической сфере.
По словам Турчинова, блокирование поставок летальной оружия на Украину или технологий их производства является "стратегической ошибкой". "Ведь от украинского оборонного потенциала зависит безопасность Европы", — заявил он. Турчинов также считает, что сотрудничество Украина и Великобритании "должно подняться на более высокий уровень".
Фэллон подчеркнул, что Лондон заинтересован в увеличении помощи Украине. "Мы надеемся последовательно увеличить помощь и нарастить уровень военно-технического сотрудничества", — цитирует Фаллона пресс-служба ведомства.
20.01.2017
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