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СМИ сообщили о неудачном пуске баллистической ракеты британского флота

23.01.2017 Lenta.ru 44 0
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Trident-2_D5_Start
Испытательный пуск БРПЛ «Трайдент-2» D5. Фото: forum.valka.cz

Проведенный Великобританией впервые за четыре года запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5 оказался неудачным. Как пишет в воскресенье, 22 января, The Sunday Times, учения проходили в июне 2016-го возле берегов Флориды, однако об их провале стало известно только сейчас.

Причина неудачи остается засекреченной. Однако, по словам источника издания, ракета, запущенная со стратегического подводного ракетоносца "Вендженс", сбилась с курса и полетела в сторону США.

Газета отмечает, что инцидент произошел незадолго до того, как Тереза Мэй заняла пост главы правительства Соединенного королевства. Тем не менее она ни разу не упомянула об инциденте, когда убедила парламент потратить порядка 40 миллиардов фунтов стерлингов на программу модернизации Trident в июле.

"На самом высоком уровне была серьезная паника после испытания (...) нашего ядерного средства сдерживания, закончившегося катастрофической неудачей. В конечном счете на Даунинг-стрит решили умолчать об этом. Если бы информация была обнародована, авторитету нашего ядерного сдерживания был бы нанесен серьезный ущерб", — отметил собеседник The Sunday Times.

Тот факт, что данные все-таки утекли в СМИ, вероятно, вызовет "серьезную политическую бурю", полагает издание. По его информации, в ближайшее время министр обороны Майкл Фэллон выступит в Палате общин и ответит на вопросы об испытании.

Летом 2016 года в Великобритании было принято решение о строительстве новой серии стратегических подводных ракетоносцев, призванных заменить в составе флота АПЛ типа "Вэнгард" (к которому относится и корабль Ее Величества "Вендженс"). Головной ракетоносец новой серии получит имя "Дредноут"

22.01.2017
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Страны
Великобритания
США
Проекты
Ядерный щит

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