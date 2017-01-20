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В-2 уничтожают террористов в Ливии

23.01.2017 Военный паритет 43 0
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Бомбардировщик B-2
Бомбардировщик B-2 и GBU-57
Источник: Military Photos Commonwealth / Flickr

Более 80 исламских террористов было уничтожено во время налета ВВС США в Ливии, сообщил министр обороны США Эштон Картер (Ashton Carter) 18 января.

Удар нанесли два стелс-бомбардировщика В-2, взлетевшие с базы в штате Миссури (Средний Запад США). Миссия заняла 34 часа летного времени. Эти самолеты используются в ливийской кампании с 2011 года с начала операции по свержению режима Муамара Каддафи (Moamer Kadhafi). Лагеря террористов располагались в 45 км (30 милях) к юго-западу от прибрежного города Сирт, который стал оплотом боевиков ИГИЛ. Сирт находится в 450 км (280 миль) к востоку от столицы страны Триполи.

Всего в рамках операции Odyssey Lightning ("Молния Одиссея") ВВС США нанесли более 500 авиаударов против формирований ИГИЛ, которые ведут борьбу с правительством национального согласия в этой стране. "Использование бомбардировщиков В-2 показывают возможности нанесения высокоточных ударов на огромных расстояниях силами и средствами Командования глобальных ударов ВВС США", говорит пресс-секретарь Пентагона Питер Кук (Peter Cook).

США имеют в своем распоряжении 20 бомбардировщиков В-2, воздушную дозаправку этих боевых самолетов осуществляют 15 летающих танкеров.

20.01.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Ливия
США
Продукция
B-2 Spirit

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