AGM-86B. "Старый конь борозды не испортит, но и..."
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Запуск JASSM из внутреннего отсека вооружения B-52H
Источник: U.S. Air Force
Экипажи бомбардировщиков B-52H Stratofortress выполнили пуски невооруженных КР большой дальности AGM-86B для определения их технической пригодности для боевого использования и последующего продления срока эксплуатации. Испытания были проведены на базе Эдвардс, сообщение ВВС США последовало 19 ноября.
Бомбардировщик может быть оснащен 20 ракетами этого типа - по шесть на двух внешних пилонах и восемь во внутреннем отсеке вооружения (револьверная ПУ).
Первоначально КР была создана с расчетом на 10 лет хранения, затем этот срок был продлен до 35 лет. В настоящее время ведется разработка новой, значительно более эффективной КР по программе LRSO (Long Range Stand Off), которая поступит на вооружение бомбардировщиков В-52, В-2 и В-21 к 2030 году. "LRSO является критически важным элементом будущего арсенала ядерного сдерживания США, но мы должны до этого времени держать КР AGM-86B в боевом состоянии", говорит генерал-майор ВВС США Скотт Джэнсон (Scott Jansson).
20.01.2017
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