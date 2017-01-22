Пистолет P320 для любой руки



Пистолет Sig Sauer P320

Источник: militaryparitet.com Пистолет Sig Sauer P320Источник: militaryparitet.com

Армия США выбрала пистолет Sig Sauer P320 по программе Modular Handgun System (MHS - модульная ручная стрелковая система) для замены пистолета Beretta M9, который состоял на вооружении в последние 30 лет.

Контракт стоимостью 580 млн долл США рассчитан на 10 лет. Армия планирует приобрести 280 тыс образцов этого оружия, общее количество для всех видов вооруженных сил США может достичь 500 тыс. Поставки планируются с 2018 года.

Работа над этой программой началась в 2013 году, рассматривались образцы производителей Sig Sauer, Glock Inc., FN America и Beretta USA. Отмечается, что новое оружие должно было отвечать и такому параметру как удобство использования с рук (кистей) разных размеров.