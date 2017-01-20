Опубликовано фото перспективной инженерной машины на базе танка "Армата"
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Бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16 на платформе "Армата"
Источник: АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" / gurkhan.blogspot.ru
Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ), входящее в состав корпорации "Уралвагонзавод", опубликовало в своем корпоративном календаре фотографию перспективной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) Т-16 на базе танка Т-14 "Армата". Изображение БРЭМ приводит военный блогер Алексей Хлопотов на своей странице в LiveJournal.
Судя по фото, как отмечается в посте, экипаж машины составляет два человека: командир и механик-водитель. Кроме того, по мнению блогера, в случае необходимости командир может вести оборонительную стрельбу, дистанционно управляя необитаемым боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд".
БРЭМ предназначены для помощи экипажам поврежденных на поле боя танков в их оперативном ремонте, а при необходимости — эвакуации в тыл.
16 января Хлопотов опубликовал снимок новейшего варианта танка Т-90 для Вооруженных сил России. Фото также было напечатано в корпоративном календаре УКБТМ.
Основной боевой танк Т-14 на платформе "Армата" имеет принципиально новые тактико-технические характеристики, оснащен новым автоматом подачи боеприпасов, 125-миллиметровой пушкой и дистанционно управляемой необитаемой башней. Боевая машина позволит сохранить жизнь экипажу даже при условии детонации снарядов.
20.01.2017
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