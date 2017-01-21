Новый глава Пентагона выступил за укрепление альянсов с союзниками
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Генерал Джеймс Мэттис
Источник: Alex Wong / Getty Images
Новый министр обороны США Джеймс Мэттис высказался за укрепление отношений Вашингтона с его союзниками. Об этом говорится в послании сотрудникам Пентагона, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 20 января.
По словам отставного генерала Корпуса морской пехоты, Пентагон вместе с разведывательным сообществом является защитником американских граждан. "Признавая то, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность без друзей, мы будем работать с Госдепартаментом над укреплением наших альянсов", — отметил Мэттис.
Кроме того, глава Пентагона пообещал, что ни один доллар, выделенный его ведомству, не будет потрачен впустую. "Тем самым мы заслужим доверие Конгресса и американского народа", — добавил он.
Ранее 20 января сенат Конгресса США одобрил назначение Мэттиса на должность министра обороны страны. Он стал первым членом новой администрации, кого утвердили после инаугурации президента США Дональда Трампа. Спустя некоторое время вице-президент США Майкл Пенс привел отставного генерала к присяге.
20 января возле Капитолия в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Перед ним присягу принес вице-президент Майк Пенс. В своей речи глава государства заявил, что его основным приоритетом станет благо США, он также пообещал вернуть власть американскому народу.
12 января, во время беседы с сенаторами в ходе процедуры его утверждения, Мэттис назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам. При этом в своем письменном обращении к законодателям он пояснил, что поддерживает желание Трампа начать взаимодействие c Москвой.
21.01.2017
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