Лавров: ИГ использует для финансирования торговлю наркотиками



Сергей Лавров

Источник: © Александр Щербак/ТАСС Сергей ЛавровИсточник: © Александр Щербак/ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что наркотики напрямую связаны с теми угрозами международной безопасности, которые сохраняются в отношении России

ПОКРОВСКОЕ /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) существует в немалой степени за счет средств, получаемых за счет производства и торговли наркотиками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Международном антинаркотическом форуме.

"Помимо всего прочего, наркотики напрямую связаны с теми угрозами международной безопасности, которые сохраняются в отношении нашего государства, - сказал он. - Я имею в виду тот факт, что именно наркобизнес, наркоиндустрия финансирует львиную долю затрат, за счет которых существуют террористические организации и организованная преступность".

"Вокруг нас Афганистан, где на территориях, контролируемых талибами и другими оппозиционными группировками, постоянно наращивается производство наркотиков, ИГ в Сирии, Ираке и других странах во многом существует за счет контрабанды нефти, но также и за счет производства наркотиков".

Лавров также заявил, что Россия выступает против попыток продвигать нарколиберальные концепции на мировой арене.

"Наркотики стали глобальной проблемой. В апреле прошлого года состоялась специальная сессия ГА ООН по мировой проблеме наркотиков, и в итоговых документах удалось подтвердить и отразить дополнительно нашу принципиальную линию на продолжение упорной и бескомпромиссной борьбы с глобальной наркоопасностью", - отметил министр.

Лавров обратил внимание на то, что в ходе сессии ГА ООН "было немало попыток продвигать нарколиберальные концепции, заместительную терапию". "Это абсолютно противоречит нашему видению ситуации, тем задачам, которые РФ ставит и перед собой, и в международном плане, - подчеркнул глава МИД РФ. - Подобные концепции не прошли в документы ГА ООН. Наше понимание сути проблемы не предполагает замены одного наркотического дурмана на другой, а нацеливает на полный и осознанный отказ от наркопотребления".

"Наша цель - это мир, свободный от наркотиков", - добавил Лавров.