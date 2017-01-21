Гендиректор завода-производителя двигателей для ракет "Союз" подал в отставку

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Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию "в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции", говорится в сообщении Роскосмоса

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный директор Воронежского механического завода (ВМЗ), где производятся двигатели для третьей ступени для ракет "Союз", подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

ВМЗ производит, в частности, двигатели третьей ступени 11Д55 (РД-0110), один из которых стал причиной аварии при запуске грузовика "Прогресс МС-04" в декабре.

"Генеральный директор ВМЗ Иван Коптев подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции. Временно исполняющим обязанности генерального директора ВМЗ назначен Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора предприятия по производству", - говорится в сообщении.

Сегодня генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров провел на ВМЗ рабочее совещание с руководителями ракетно- космической отрасли по вопросам повышения качества выпускаемой продукции. "По его результатам принят ряд решений, направленных на повышение качества выпускаемой космической техники на ВМЗ. По итогам совещания разработан план и даны поручения по усилению контроля производственных процессов и качества выпускаемой продукции", - отмечается в релизе.

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

Аварийная комиссия Роскосмоса установила, что наиболее вероятной причиной аварии стало разрушение двигателя третьей ступени 11Д55 (РД-0110), к чему привело возгорание и дальнейшее разрушение насоса окислителя. Как отмечали в Роскосмосе, к этому могло привести либо попадание посторонних частиц в полость насоса, либо нарушение технологии сборки двигателя.

Двигатель РД-0110 разработан Конструкторским бюро химавтоматики (Воронеж) и изготавливается Воронежским механическим заводом.