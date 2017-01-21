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Песков: Россия не отведет "Искандеры" из Калининграда в нынешних условиях

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 42 0
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ОТРК "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М"
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

"Искандер" предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах

ЛОНДОН, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Москва не отведет ракетные комплексы "Искандер" из Калининграда, пока в Европе существует нацеленная против России ракетная система. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Би-би-си.

"Это очень сложный вопрос. Вы не может просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены", - сказал он.

В Минобороны РФ в прошлом году подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что переброска осуществляется в рамках регулярно проводимых проверок возможностей отечественных ракетных войск. После известий о передислокации "Искандеров" в Калининградскую область представители ряда стран Балтии выступили с утверждениями, что такие действия РФ якобы обострят ситуацию, и расценили их как неадекватный ответ на то, что делает НАТО.

"Искандер" предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. Дальность действия модификации "Искандер-М" составляет до 500 км.

21.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Искандер
Компании
NATO
Минoбороны РФ

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