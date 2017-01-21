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Пилотируемую ракету "Ангара-А5П" защитят от слабых молний

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 41 0
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РН «Ангара-А5»
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
Источник: Андрей Моргунов / Минобороны РФ

На данный момент существующие системы молниезащиты эффективнее перехватывают сильные молниевые разряды, чем слабые

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ракету-носитель "Ангара- А5П", предназначенную для пилотируемых полетов с космодрома Восточный, защитят от слабых молний, говорится в докладе Космического центра им. Хруничева, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

"В связи со строительством космодрома Восточный в грозоактивном районе (четыре удара молнии на квадратный километр в год) к ракете-носителю "Ангара-5П" предъявлено требование ее молниестойкости к слабым молниям. Это связано с тем, что существующие системы молниезащиты эффективней перехватывают сильные молниевые разряды, чем слабые. В результате в ракету может ударить слабая молния", - говорят авторы доклада.

При этом в Центре им. Хруничева подчеркивают, что работа по защите ракет от слабых молний для них новая, прежде не проводившаяся. "К ранее разработанным на нашем предприятии ракетам это требование не предъявлялось ввиду их эксплуатации на космодромах Байконур и Плесецк с малой грозовой активностью (один удар молнии на квадратный километр площади в год)", - говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары-А5П" с Восточного с новым космическим кораблем "Федерация" должен быть проведен в беспилотном варианте в 2021 году, а первый пуск с экипажем - в 2023 году. Также планируется провести по одному пуску "Ангары-А5" в 2022 и 2024 годах.

21.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Байконур
Восточный Космодром

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