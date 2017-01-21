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Соединения РВСН получат новейшие маскировочные комплекты

23.01.2017 РИА Новости 37 0
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RT-2PM_MAZ-7917
РТ-2ПМ "Тополь" на шасси МАЗ-7917. Фото Мити Алешковского, "Лента.ру"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Соединения и воинские части ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2017 году получат новейшие маскировочные комплекты, приоритет будет отдан соединениям, оснащенным ПГРК "Тополь", говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Более чем в 15 раз по сравнению с 2013 годом - до 1500 комплектов увеличатся в этом году поставки в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) маскировочных комплектов для подвижных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Соединения РВСН, оснащенные ракетными комплексами мобильного базирования, в 2017 году получат более тысячи летних и 500 зимних маскировочных комплектов. Совокупность новейших методов маскировки позволит значительно повысить живучесть мобильной военной техники, заключили в ведомстве.

21.01.2017
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Россия
Продукция
РС-12М
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Минoбороны РФ
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