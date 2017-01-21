Ракета Atlas V с военным спутником стартовала с мыса Канаверал



Источник: © EPA/Joel Kowsky Источник: © EPA/Joel Kowsky

Она доставит в космос военный спутник США, который предназначен для оперативного предупреждения о применении боевых ракет

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) осуществила в пятницу запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) тяжелой ракеты-носителя Atlas V.

Она должна доставить в космос военный спутник США GEO-3, предназначенный для оперативного предупреждения о применении боевых ракет.

Аппарат станет частью создаваемой американскими ВВС Инфракрасной системы космического базирования (SBIRS). Она предназначена для сбора информации по таким направлениям, как предупреждение о запусках ракет, противоракетная оборона и техническая разведка.

В ИСКБ в настоящее время входят спутники HEO-1 и НЕО-2, которые обращаются по эллиптическим орбитам и предназначены для наблюдения за различными точками на Земле, а также выведенные соответственно в 2011 и 2013 годах на геостационарную орбиту GEO-1 и GEO-2. Все указанные аппараты созданы корпорацией Lockheed Martin. Спутники GEO, оснащенные инфракрасными сенсорами, должны вести круглосуточное наблюдение за определенными объектами на Земле.

ULA - совместное предприятие американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Спутник GEO-3 массой около 4,5 тонны заключен в специальную капсулу в верхней части носителя, в первой ступени которого установлен российский ракетный двигатель РД-180, разработанный научно- производственным объединением "Энергомаш".

Основы ИСКБ были заложены в США в 1995 году. Цели и задачи системы ограничиваются наблюдением и передачей на Землю данных о ракетных запусках.