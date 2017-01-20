Россия сможет ввозить в пункт МТО в Тартусе любое вооружение
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Российский моряк в сирийском порту Тартус. Источник: www.mk.ru
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия имеет право ввозить в пункт материально-технического обеспечения Тартус любое вооружение, боеприпасы, необходимые для функционирования пункта, текст соглашения между РФ и Сирией опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус и захода военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты САР от 18 января 2017 года (временно применяется с 18 января 2017 года) опубликовано 20 января.
"Российская сторона имеет право ввозить в пункт материально-технического обеспечения через территорию Сирийской Арабской республики и вывозить из пункта материально-технического обеспечения через территорию Сирийской Арабской республики любое вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для функционирования пункта материально-технического обеспечения, обеспечения безопасности личного состава пункта материально-технического обеспечения и членов семей личного состава пункта материально-технического обеспечения, членов экипажей, а также подрядчиков пункта материально-технического обеспечения из числа граждан Российской Федерации, выполнения задач военными кораблями Российской Федерации, без взимания сирийской стороной каких-либо сборов и пошлин", - говорится в соглашении.
20.01.2017
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