Адмирал Кравченко: Тартус превращается в полноценную базу ВМФ РФ

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Источник: ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак ВМС РФИсточник: ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Соглашение между Сирией и Россией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМФ в Тартусе означает, что его статус приближается к термину "военно-морская база" со всеми вытекающими последствиям.

Об этом РИА Новости заявил в пятницу бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"Пункт ВМФ в Тарусе становится приближенным к понятию "военно-морская база". Это означает, что в будущем в Тартусе смогут базироваться корабли всех рангов и всех проектов, за исключением авианосцев", - сказал Кравченко.

По его словам, для этого нужно, в первую очередь, увеличить причальный фронт кораблей, обеспечить подачу воды, топлива, электроэнергии.

"Необходимо будет также построить на территории аккумуляторную мастерскую либо для замены аккумуляторов подводных лодок, или для зарядки их с берега", - сказал адмирал.

При этом он подчеркнул, что, безусловно, главным является обеспечение охраны базы. "Для этого в непосредственной близости или на территории базы должны быть размещены средства ПВО-ПРО, а также береговые ракетные комплексы типа "Бал" или "Бастион"", - отметил адмирал.