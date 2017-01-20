РФ и Сирия подписали соглашение о размещении авиагруппы ВКС России на аэродроме Хмеймим



Команда специалистов подготавливает авиацию для вылета на авиабазе Хмеймим, Сирия

Источник: Vladimir Isachenkov / AP Photo Команда специалистов подготавливает авиацию для вылета на авиабазе Хмеймим, СирияИсточник: Vladimir Isachenkov / AP Photo

Согласно подписанному соглашению, сирийская сторона передает в безвозмездное пользование российской участок на аэродроме и расположенные на нем объекты недвижимости

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. РФ и Сирия подписали соглашение на 49 лет о размещении авиагруппы ВКС России на аэродроме Хмеймим, соответствующий документ опубликован на порте правовой информации.

Согласно документу, сирийская сторона передает в безвозмездное пользование российской стороне участок на аэродроме и расположенные на нем объекты недвижимости.

"Соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие", - говорится в документе.

Согласно протоколу к соглашению о размещении авиагруппы ВС РФ в Сирии, Россия осуществляет противовоздушную оборону мест дислокации российской авиационной группы в Сирии.

"Внешняя охрана мест дислокации российской авиационной группы осуществляется силами и средствами сирийской стороны. Противовоздушная оборона мест дислокации российской авиационной группы, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации... осуществляется силами и средствами российской стороны", - говорится в документе.