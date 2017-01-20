РФ и Сирия подписали соглашение о расширении российской базы в Тартусе
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Флаги России и Сирии
Источник: pukmedia.com
Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25, если ни одна из сторон в оговоренный срок не уведомит другую в письменной форме о желании его расторгнуть
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Тартусе на 49 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Настоящее соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие", - говорится в документе.
Россия в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе может разместить одновременно до 11 военных кораблей.
"Максимальное количество военных кораблей Российской Федерации, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения, - 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности", - говорится в документе.
20.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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