РФ и Сирия подписали соглашение о расширении российской базы в Тартусе



Флаги России и Сирии

Источник: pukmedia.com Флаги России и СирииИсточник: pukmedia.com

Соглашение рассчитано на 49 лет и автоматически продлевается еще на 25, если ни одна из сторон в оговоренный срок не уведомит другую в письменной форме о желании его расторгнуть

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Тартусе на 49 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Настоящее соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие", - говорится в документе.

Россия в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе может разместить одновременно до 11 военных кораблей.

"Максимальное количество военных кораблей Российской Федерации, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения, - 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности", - говорится в документе.