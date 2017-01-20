Новые самолеты для авиации французской разведки
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Легкий транспортный самолет DHC-6 Twin Otter предположительно из состава эскадрильи GAM-56 Vaucluse
Источник: Gaubert / gaubs.free.fr
Как сообщает издание «Intelligence online» Главное управление внешней безопасности (DGSE - разведка) Франции вскоре получит на вооружение несколько новых транспортных самолетов для своей эскадрильи GAM-56 Vaucluse, дислоцированной на аэродроме Эвре. Эскадрилья недавно получила два новых вертолета Airbus Helicopters H225, а новые самолеты заменят транспортные cамолеты С-160 Transall выпуска 1970-х годов на более новые модели, произведенные в 1980-е годы и оснащенные системой дозаправки в воздухе.
Возможности GAM-56 должны быть схожими с эскадрильей-«близнецом» Poitou, находящейся в подчинении Командования специальных операций. Этот обмен однако не решает проблему кардинальным образом, так как С.160 Transall должны быть списаны в 2023 году. GAM-56 как и Poitou может быть оснащена либо самолетами Lockheed C-130, либо DHC-6 Twin Otter.
20.01.2017
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