Для британской морской авиации заказаны десять вертолетных систем радиолокационного дозора Crowsnest



Изображение комплекса радиолокационного дозора Lockheed Martin/Thales Crowsnest на вертолете Leonardo AW101 Merlin HM.2 авиации ВМС Великобритании

Источник: Thales Изображение комплекса радиолокационного дозора Lockheed Martin/Thales Crowsnest на вертолете Leonardo AW101 Merlin HM.2 авиации ВМС ВеликобританииИсточник: Thales

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Nicholas de Larrinaga "UK orders Crowsnest helicopter radar systems", правительство Великобритании 16 января 2017 года выдало корпорации Lockheed Martin контракт стоимостью 269 млн фунтов стерлингов на поставку десяти вертолетных комплексов радиолокационного дозора Crowsnest для британской морской авиации. Должны быть поставлены десять модульных радиолокационных комплексов Crowsnest, для возможности несения которых будут модифицированы все 30 наличных транспортных вертолетов Leonardo AW101 Merlin HM.2 авиации ВМС Великобритании. Оснащенные эти комплексом вертолеты Merlin HM.2 должны базироваться на двух строящихся британских авианосцах типа Queen Elizabeth и заменят в 849-й эскадрилье авиации ВМС ныне используемые британские корабельные вертолеты ДРЛО Sea King ASaC.7 (подлежащие окончательному списанию к 30 сентября 2018 года).

Генеральным подрядчиком выступает разработчик и производитель комплекса Crowsnest - британское отделение Lockheed Martin (Lockheed Martin UK), а субподрядчиком - британское отделение группы Thales. Первый комплект комплекса Crowsnest должен быть передан министерству обороны Великобритании в октябре 2018 года, а первый оснащенный ими вертолет Merlin HM.2 должен быть введен в эксплуатацию в июне 2019 года. Достижение стадии начальной оперативной готовности (IOC) всего вертолетного комплекса ДРЛО запланировано на конец 2020 года, а полной готовности - на 2022 год.

Первоначально Lockheed Martin предлагала по программе Crowsnest свою собственную контейнеризированную систему Vigilance, с использованием размещаемой во внешнем бортовом контейнере многофункциональной РЛС с АФАР, выполненной на основе РЛС Northrop Grumman AN/APG-81 (используемой на истребителях Lockheed Martin F-35) или израильской РЛС IAI Elta EL/M-2052. Эта система отрабатывалась Lockheed Martin с конца 2011 года. Однако в апреле 2015 года Lockheed Martin, объединившись с группой Thales, предложила более консервативный и дешевый вариант комплекса разработки Thales, изначально предлагавшийся последней самостоятельно, и представляющий собой модернизацию используемого сейчас на вертолетах ДРЛО Sea King ASaC.7 радиолокационного комплекса Cerberus с модифицированной РЛС Тhales Searchwater 2000AEW с механическим сканированием в массивном обтекателе. В мае 2015 года это решение и было выбрано министерством обороны Великобритании, а теперь и законтрактовано.