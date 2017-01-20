Новый рекорд Франции в экспорте вооружений



Сборочная линия истребителей Dassault Rafale на головном предприятии компании Dassault Aviation в Мериньяке, Франция

Источник: Reuters Сборочная линия истребителей Dassault Rafale на головном предприятии компании Dassault Aviation в Мериньяке, ФранцияИсточник: Reuters

Как сообщает информационное агентство «France Presse» в материале "Nouveau record d'exportations d'armements français en 2016", в 2016 году французский экспорт вооружений установил новый рекорд, составив 20 млрд евро, благодаря контракту с Индией на поставку истребителей Rafale и мегаконтракта с Австралией на подводные лодки. Об этом сообщил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В 2015 году объем новой контрактации достиг 17 млрд евро, в первую очередь, благодаря новым экспортным контрактам на поставку истребителя Rafale, что почти в два раза, чем имело место годом ранее.

Как заявил министр, «в 2015 году мы получили рекордную цифру 17 млрд евро по объему поставок. За 2016 год итоги еще не подведены, но мы ожидали нового рекорда с более чем 20 млрд евро за новые контракты». Он также отметил, что это связано с новым контрактом на истребители Rafale и подводные лодки.

В сентября 2016 года после долгих переговоров Индия заключила контракт на закупку 36 истребителей Rafale у группы Dassault. В 2015 году по 24 истребителя заказали Катар и Египет.

Другим успехом стал контракт стоимостью 40 млрд долл. на строительство 12 неатомных подводных лодок для Австралии, которое будет осуществляться концерном DCNS.

По словам Ле Дриана, в результате этого были созданы тысячи рабочих мест во Франции, и экспорт гарантирует стратегическую независимость и автономию Франции. Также факторами успеха является качество французского оружия и его применения в различных конфликтах.