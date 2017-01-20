Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новый рекорд Франции в экспорте вооружений

23.01.2017 bmpd.livejournal.com 68 0
0
Понравилась новость?
 0
Сборочная линия истребителей Dassault Rafale
Сборочная линия истребителей Dassault Rafale на головном предприятии компании Dassault Aviation в Мериньяке, Франция
Источник: Reuters

Как сообщает информационное агентство «France Presse» в материале "Nouveau record d'exportations d'armements français en 2016", в 2016 году французский экспорт вооружений установил новый рекорд, составив 20 млрд евро, благодаря контракту с Индией на поставку истребителей Rafale и мегаконтракта с Австралией на подводные лодки. Об этом сообщил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.


В 2015 году объем новой контрактации достиг 17 млрд евро, в первую очередь, благодаря новым экспортным контрактам на поставку истребителя Rafale, что почти в два раза, чем имело место годом ранее.


Как заявил министр, «в 2015 году мы получили рекордную цифру 17 млрд евро по объему поставок. За 2016 год итоги еще не подведены, но мы ожидали нового рекорда с более чем 20 млрд евро за новые контракты». Он также отметил, что это связано с новым контрактом на истребители Rafale и подводные лодки.


В сентября 2016 года после долгих переговоров Индия заключила контракт на закупку 36 истребителей Rafale у группы Dassault. В 2015 году по 24 истребителя заказали Катар и Египет.


Другим успехом стал контракт стоимостью 40 млрд долл. на строительство 12 неатомных подводных лодок для Австралии, которое будет осуществляться концерном DCNS.


По словам Ле Дриана, в результате этого были созданы тысячи рабочих мест во Франции, и экспорт гарантирует стратегическую независимость и автономию Франции. Также факторами успеха является качество французского оружия и его применения в различных конфликтах.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Египет
Индия
Катар
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
DCNS

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 22.01 23:43
  • 45
Причины потерь турецких танков Leopard 2A4 в Сирии
  • 22.01 22:57
  • 10
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 22.01 22:57
  • 144
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 22.01 22:37
  • 655
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 22.01 22:11
  • 8
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" пройдут летом
  • 22.01 21:55
  • 830
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 21:16
  • 2
Сколько стоит вертолет
  • 22.01 18:10
  • 15
Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
  • 22.01 17:09
  • 5
Пять кораблей Северного и Тихоокеанского флотов пройдут ремонт до 2022 года
  • 22.01 16:59
  • 12
«Белый лебедь», сделавший Мах
  • 22.01 12:26
  • 37
Испытания ПАК ФА с двигателем второго этапа начнутся в конце 2017 года
  • 22.01 09:54
  • 41
Секретное оружие России для вторжения в Прибалтику и победы над войсками НАТО: солдаты, падающие с неба (The National Interest, США)
  • 22.01 09:09
  • 2
В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Иван Антонов"
  • 22.01 09:09
  • 3
Эксперты предложили меры по улучшению национальной безопасноти России
  • 22.01 07:59
  • 4084
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  