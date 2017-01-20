Финляндия и Сербия провели военную инспекцию в России



Министерство обороны РФ. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Источник: Андрей Стенин / РИА Новости Министерство обороны РФ. Фото: Андрей Стенин / РИА НовостиИсточник: Андрей Стенин / РИА Новости

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Финские и сербские военные инспекторы посетили Россию с четырехдневным визитом, побывав в районе Москвы, Наро-Фоминска, Нижнего Новгорода и Иваново, сообщил журналистам в пятницу начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 16 по 20 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности сербская и финская инспекционные группы провели инспекции указанных районов на территории Западного военного округа, в районе городов Москва, Наро-Фоминск, Нижний Новгород и Иваново", - сказал он.

В ходе инспекций все запросы инспекционных групп по посещению военных объектов в указанном районе были удовлетворены. В частности, инспекторы посетили полигоны ЗВО и были проинформированы о 19 формированиях и частях ЗВО, ВКС и ВДВ.

"По оценке руководителей групп…, РФ в полной мере выполнила свои международные обязательства. Инспекторы не наблюдали в указанных районах военную деятельность, подлежащую предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года", - отметил Рыжков.

Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).

В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью и в отношении опасных инцидентов военного характера.