Финляндия и Сербия провели военную инспекцию в России
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Министерство обороны РФ. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Источник: Андрей Стенин / РИА Новости
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Финские и сербские военные инспекторы посетили Россию с четырехдневным визитом, побывав в районе Москвы, Наро-Фоминска, Нижнего Новгорода и Иваново, сообщил журналистам в пятницу начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В период с 16 по 20 января 2017 года в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности сербская и финская инспекционные группы провели инспекции указанных районов на территории Западного военного округа, в районе городов Москва, Наро-Фоминск, Нижний Новгород и Иваново", - сказал он.
В ходе инспекций все запросы инспекционных групп по посещению военных объектов в указанном районе были удовлетворены. В частности, инспекторы посетили полигоны ЗВО и были проинформированы о 19 формированиях и частях ЗВО, ВКС и ВДВ.
"По оценке руководителей групп…, РФ в полной мере выполнила свои международные обязательства. Инспекторы не наблюдали в указанных районах военную деятельность, подлежащую предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года", - отметил Рыжков.
Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью и в отношении опасных инцидентов военного характера.
20.01.2017
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