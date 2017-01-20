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Фрегат "Адмирал Макаров" вернулся на судозавод после госиспытаний

23.01.2017 РИА Новости 41 0
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Фрегат "Адмирал Макаров"
Третий завершенный постройкой на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Макаров" модифицированного проекта 11356 переводится из Калининграда в Балтийск для прохождения заводских ходовых испытаний. 09.07.2016
Источник: Panda-9 / forums.airbase.ru

КАЛИНИНГРАД, 20 янв - РИА Новости. Сторожевой корабль "Адмирал Макаров", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по заказу Минобороны РФ, вернулся на верфь после прохождения заключительного этапа государственных испытаний на морских полигонах Балтфлота, сообщил РИА Новости представитель предприятия Сергей Михайлов.

"Будет ли необходимость для еще одного выхода корабля в море, пока решение не принято, но вероятность такая есть. Сейчас проводится ревизия материальной части - всего что должно находиться на корабле - наличие и состояние для передачи заказчику", - сказал Михайлов, отметив, что передать корабль Минобороны РФ планируется до конца первого квартала.

Ранее ожидалось, что это произойдет до конца 2016 года, но из-за плохих метеоусловий график испытаний пришлось передвинуть.

Сторожевой корабль проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" в феврале 2012 года, спущен на воду в сентябре 2015 года. В прошлом году заказчику переданы первые два корабля этой серии, разработанные АО "Северное проектно-конструкторское бюро" - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.

Фрегаты имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 200 человек. На вооружении кораблей находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийская установка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды, вертолет Ка-31.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3M-55
Ка-31
Кортик
Компании
Минoбороны РФ
СПКБ
Янтарь ПСЗ

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