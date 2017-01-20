Российская база в Таджикистане провела антитеррористические учения
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Военнослужащие российской двести первой военной базы в Таджикистане
Источник: DW
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Крупнейший российский военный объект в Таджикистане, 201-я военная база, провел учения по освобождению от условных террористов, сообщает в пятницу пресс-служба российского Центрального военного округа.
"В 201-й военной базе, дислоцированной в республике Таджикистан, в ходе проведения антитеррористического учения военнослужащие соединения осуществили освобождение захваченного условными террористами военного объекта", - говорится в сообщении.
По легенде учения, подразделение антитеррора, получив сигнал тревоги, в считанные минуты выдвинулось в район захваченного условными боевиками здания. Под прикрытием бронетехники военные блокировали и уничтожили условных террористов, а также отработали поиск и уничтожение самодельных взрывных устройств.
Особое внимание командование соединения уделило быстроте принятия решений и слаженности работы подразделения по блокированию, уничтожению условных боевиков и разминированию объекта.
201-я база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами, дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в 2012 году соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
20.01.2017
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