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В Хабаровском крае новейшие Су-34 выполнили бомбометание на полигоне

23.01.2017 РИА Новости 34 0
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Су-34
Многофункциональный бомбардировщик Су-34
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Экипажи новейших многофункциональных бомбардировщиков Су-34, поступивших в российский Восточный военный округ в 2016 году, выполнили бомбометания на полигоне в Хабаровском крае, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

В 2016 году несколько партий многофункциональных бомбардировщиков Су-34 поступили в Восточный военный округ, завершающая в 2016 году партия прибыла в авиачасть в Хабаровском крае в декабре. Государственный контракт компании "Сухой" с министерством обороны на поставку партии из 92 бомбардировщиков Су-34 рассчитан до 2020 года.

"Экипажи многофункциональных бомбардировщиков Су-34 авиачасти ВВО в Хабаровском крае выполнили на одном из авиационных полигонов округа первые в этом году летно-тактические задания по бомбометанию по одиночным наземным целям. Кроме того, в ходе учебно-тренировочных полетов ряд экипажей Су-34 выполнил простой пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часть экипажей также выполнила курс специальных летных заданий, что позволило им получить категорию инструкторов по пилотированию новых бомбардировщиков.

20.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год

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