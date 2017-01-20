В Хабаровском крае новейшие Су-34 выполнили бомбометание на полигоне



Многофункциональный бомбардировщик Су-34

Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС Многофункциональный бомбардировщик Су-34Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Экипажи новейших многофункциональных бомбардировщиков Су-34, поступивших в российский Восточный военный округ в 2016 году, выполнили бомбометания на полигоне в Хабаровском крае, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

В 2016 году несколько партий многофункциональных бомбардировщиков Су-34 поступили в Восточный военный округ, завершающая в 2016 году партия прибыла в авиачасть в Хабаровском крае в декабре. Государственный контракт компании "Сухой" с министерством обороны на поставку партии из 92 бомбардировщиков Су-34 рассчитан до 2020 года.

"Экипажи многофункциональных бомбардировщиков Су-34 авиачасти ВВО в Хабаровском крае выполнили на одном из авиационных полигонов округа первые в этом году летно-тактические задания по бомбометанию по одиночным наземным целям. Кроме того, в ходе учебно-тренировочных полетов ряд экипажей Су-34 выполнил простой пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часть экипажей также выполнила курс специальных летных заданий, что позволило им получить категорию инструкторов по пилотированию новых бомбардировщиков.