Ученые с помощью обезьян изучат влияние полета в дальний космос на организм человека



Подопытная обезьяна

Источник: YouTube Подопытная обезьянаИсточник: YouTube

Исследователей интересуют сдвиги в нейроэндокринной системе, которые происходят при воздействии факторов космического полета

СОЧИ, 20 января. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Российские ученые смоделируют условия полета в дальний космос для изучения влияния космического излучения на организм человека. В роли испытуемых выступят обезьяны из единственного в России НИИ медицинской приматологии Российской академии медицинских наук (РАМН).

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель НИИ, академик Борис Лапин.

"Мы получили грант Российского Фонда фундаментальных исследований, и темой этой работы будет изучение возможности длительного пребывания человека вне магнитосферы Земли. Нас интересуют те сдвиги в нейроэндокринной системе, которые происходят при воздействии факторов космического полета", - рассказал Лапин.

В новых исследованиях будут принимать участие, кроме НИИ медицинской приматологии, Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, Центр "Объединенный институт ядерных исследований физики" в подмосковной Дубне, а также ученые МГУ. "Они подключатся к программе тогда, когда мы подготовим соответствующим образом животных, для того чтобы они провели облучение высокоэнергетичными протонами и, возможно, другими тяжелыми частицами", - отметил академик.

Сочинские приматологи уже отобрали пять обезьян, которым предстоит выступить в роли "космонавтов". Результаты помогут ученым выяснить, способен ли организм человека адаптироваться в ходе полета на Луну или Марс к внешней высокой радиации. На основе этих результатов в дальнейшем инженеры будут работать над созданием необходимой радиационной защиты космических кораблей.

История экспериментов по моделированию полета в космос

В 2016 году Институт медико-биологических проблем РАН и NASA подписали соглашение о проведении совместных экспериментов по имитации длительных космических полетов на базе научного комплекса в Москве. С 1967 года в ИМБП было проведено несколько подобных десятков экспериментов, самые известные из них - "Год в звездолете" (1967-1968 годы), HUBES (1994 год), EKOPSY (1995 год), SFINCSS (2000 год), "Марс-500" (2007-2011 годы). В ходе последнего, продлившегося 520 суток, в специально созданном наземном комплексе имитировался полет к Марсу.

В октябре-ноябре 2015 года в Москве также прошел девятисуточный эксперимент "Луна-2015" с изоляцией шести девушек в герметичном наземном комплексе. Участницы исполняли роль команды лунного корабля.

НИИ медицинской приматологии до начала 1990-х годов располагался в столице Абхазии Сухуме. Питомник известен тем, что здесь еще в советские годы проводились эксперименты в области космической физиологии и медицины. Несколько подготовленных учеными животных летали в космос.

Еще одно направление работы - апробация методов активной профилактики таких заболеваний, как столбняк, дифтерия, азиатская холера, газовая гангрена. Сотрудники НИИ проводили исследования по клещевому возвратному тифу, эпидемическому сыпному тифу, полиомиелиту, вирусным энцефалитам, кори, вирусному гепатиту. Сейчас в институте регулярно проходят испытания новых антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний. В вольерах питомника содержатся более 6 тыс. африканских и азиатских видов обезьян.