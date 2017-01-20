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Центр им. Макеева предлагает возобновить работы по созданию многоразовой ракеты "Корона"

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 41 0
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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева"

Разработка ракеты велась с 1992 по 2012 год, однако были прекращены из-за отсутствия финансирования

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты Государственного ракетного центра им. Макеева предлагают возобновить работы по созданию многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя с вертикальным взлетом и посадкой "Корона", которую можно будет использовать для строительства модульных орбитальных станций или доставки грузов на МКС.

Об этом говорится в докладе представителей предприятия, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

"Проведены технико-экономические исследования и разработан эффективный график разработки ракеты-носителя. Исследованы необходимые условия создания Ракеты-носителя и проанализированы перспективы и результаты как разработки, так и эксплуатации предлагаемого средства выведения", - говорится в докладе.

Ракета должна будет иметь стартовую массу 280-290 тонн и будет предназначаться для выведения полезных грузов массой до 7 тонн при традиционном использовании или до 12 тонн при специальной схеме выведения на низкие околоземные орбиты (с территории России - до 6 тонн и до 11 тонн соответственно), при условии использования многоразовых разгонных блоков полезная нагрузка может доставляться на высоту до 10 тыс. километров и возвращаться обратно на Землю, после чего повторный старт можно будет осуществить уже спустя сутки.

Носитель предлагается оснастить высокоэффективным маршевым двигателем для одноступенчатых ракет. В качестве основного конструкционного материала выбран углепластик, эффективность применения которого при строительстве одноступенчатых ракет была проверена рядом проектных исследований. Носитель будет использовать только высокоэнергетические компоненты топлива - кислород и водород, то есть экологически чистые, уточняют специалисты ГРЦ им. Макеева.

"Корона" может использоваться в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций и для доставки грузов к ним или на МКС. "Проведено сравнение с ранее созданными образцами многоразовой космической техники и доказана корректность проведенных проектных проработок и высокая вероятность успешного создания данной ракеты ("Корона")", - отметили представители предприятия.

Разработка ракеты "Корона" велась центром с 1992 по 2012 год, однако работы были прекращены из-за отсутствия финансирования.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГРЦ им. Макеева
Проекты
МКС

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