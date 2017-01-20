Центр им. Макеева предлагает возобновить работы по созданию многоразовой ракеты "Корона"



Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева" Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева"

Разработка ракеты велась с 1992 по 2012 год, однако были прекращены из-за отсутствия финансирования

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты Государственного ракетного центра им. Макеева предлагают возобновить работы по созданию многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя с вертикальным взлетом и посадкой "Корона", которую можно будет использовать для строительства модульных орбитальных станций или доставки грузов на МКС.

Об этом говорится в докладе представителей предприятия, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

"Проведены технико-экономические исследования и разработан эффективный график разработки ракеты-носителя. Исследованы необходимые условия создания Ракеты-носителя и проанализированы перспективы и результаты как разработки, так и эксплуатации предлагаемого средства выведения", - говорится в докладе.

Ракета должна будет иметь стартовую массу 280-290 тонн и будет предназначаться для выведения полезных грузов массой до 7 тонн при традиционном использовании или до 12 тонн при специальной схеме выведения на низкие околоземные орбиты (с территории России - до 6 тонн и до 11 тонн соответственно), при условии использования многоразовых разгонных блоков полезная нагрузка может доставляться на высоту до 10 тыс. километров и возвращаться обратно на Землю, после чего повторный старт можно будет осуществить уже спустя сутки.

Носитель предлагается оснастить высокоэффективным маршевым двигателем для одноступенчатых ракет. В качестве основного конструкционного материала выбран углепластик, эффективность применения которого при строительстве одноступенчатых ракет была проверена рядом проектных исследований. Носитель будет использовать только высокоэнергетические компоненты топлива - кислород и водород, то есть экологически чистые, уточняют специалисты ГРЦ им. Макеева.

"Корона" может использоваться в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций и для доставки грузов к ним или на МКС. "Проведено сравнение с ранее созданными образцами многоразовой космической техники и доказана корректность проведенных проектных проработок и высокая вероятность успешного создания данной ракеты ("Корона")", - отметили представители предприятия.

Разработка ракеты "Корона" велась центром с 1992 по 2012 год, однако работы были прекращены из-за отсутствия финансирования.