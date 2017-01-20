В США начался продолжительный эксперимент, имитирующий полет на Марс
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Источник: © University of Hawaii via AP
Пять добровольцев из США и один из Великобритании будут жить в изоляции от внешнего мира в специальном комплексе
ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый научный эксперимент по имитации условий полета на Марс начался на Гавайских островах.
Как сообщили его организаторы, в течение восьми месяцев пять добровольцев из США и один из Великобритании будут жить в изоляции от внешнего мира в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающего марсианский пейзаж.
Это уже пятый по счету такого рода эксперимент на данном объекте, организуемый Университетом штата Гавайи и финансируемый Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Состав участников
В команду ученых, отобранных по конкурсу из 700 претендентов для участия в нынешнем проекте, вошли четверо мужчин и две женщины. Специалисты рассчитывают, что эксперимент поможет подготовить первый полет человека на Марс, который космическое ведомство США надеется осуществить в 2030-е годы.
Эксперты планируют изучить ряд медицинских и психологических проблем, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос.
В этих целях участникам эксперимента на Гавайях предстоит осуществить достаточно сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением. Ученые будут следить за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их телах.
Двухэтажное здание общей площадью 111,5 кв. метров, которое в течение восьми месяцев будет их постоянным жилищем, находится на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана, который последний раз извергался в 1984 году. Оно имеет форму купола высотой семь метров, а его диаметр составляет 12 метров. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором - маленькие спальные комнаты. Купол является полупрозрачным и негерметичным.
Выходить наружу шестеро затворников смогут только в космических скафандрах, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования.
Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них не будет. Питаться им предстоит исключительно "космической" - замороженной, сублимированной и консервированной - пищей.
Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами будет осуществляться с 20-минутной задержкой - именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.
Прежние эксперименты
Первый такой эксперимент состоялся на Гавайях в 2013 году. Первые две группы жили там по четыре месяца, третья - продержалась в два раза дольше, четвертая - целый год.
Самым длительным из всех подобных экспериментов считается "Марс-500", проводившийся в России в 2010-2011 годах. Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток - столько займет предполагаемый полет на Марс и обратно. Проект был осуществлен в Институте медико-биологических проблем РАН при участии Европейского космического агентства.
20.01.2017
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