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В США начался продолжительный эксперимент, имитирующий полет на Марс

23.01.2017 ИТАР-ТАСС 37 0
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Источник: © University of Hawaii via AP

Пять добровольцев из США и один из Великобритании будут жить в изоляции от внешнего мира в специальном комплексе

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый научный эксперимент по имитации условий полета на Марс начался  на Гавайских островах.

Как сообщили его организаторы, в течение восьми месяцев пять добровольцев из США и один из Великобритании будут жить в изоляции от внешнего мира в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающего марсианский пейзаж.

Это уже пятый по счету такого рода эксперимент на данном объекте, организуемый Университетом штата Гавайи и финансируемый Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Состав участников

В команду ученых, отобранных по конкурсу из 700 претендентов для участия в нынешнем проекте, вошли четверо мужчин и две женщины. Специалисты рассчитывают, что эксперимент поможет подготовить первый полет человека на Марс, который космическое ведомство США надеется осуществить в 2030-е годы.

Эксперты планируют изучить ряд медицинских и психологических проблем, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос.

В этих целях участникам эксперимента на Гавайях предстоит осуществить достаточно сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением. Ученые будут следить за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их телах.

Двухэтажное здание общей площадью 111,5 кв. метров, которое в течение восьми месяцев будет их постоянным жилищем, находится на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана, который последний раз извергался в 1984 году. Оно имеет форму купола высотой семь метров, а его диаметр составляет 12 метров. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором - маленькие спальные комнаты. Купол является полупрозрачным и негерметичным.

Выходить наружу шестеро затворников смогут только в космических скафандрах, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования.

Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них не будет. Питаться им предстоит исключительно "космической" - замороженной, сублимированной и консервированной - пищей.

Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами будет осуществляться с 20-минутной задержкой - именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.

Прежние эксперименты

Первый такой эксперимент состоялся на Гавайях в 2013 году. Первые две группы жили там по четыре месяца, третья - продержалась в два раза дольше, четвертая - целый год.

Самым длительным из всех подобных экспериментов считается "Марс-500", проводившийся в России в 2010-2011 годах. Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток - столько займет предполагаемый полет на Марс и обратно. Проект был осуществлен в Институте медико-биологических проблем РАН при участии Европейского космического агентства.

20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Великобритания
Италия
Китай
Россия
США
Франция
Компании
ESA (ЕКА)

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