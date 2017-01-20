Антитеррористические учения прошли на российской военной базе в Таджикистане
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
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Военнослужащие российской двести первой военной базы в Таджикистане
Источник: DW
Военные отработали освобождение объектов от условных террористов, а также поиск и уничтожение самодельных взрывных устройств
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Первые в 2017 году антитеррористические учения прошли на 201 военной базе, дислоцированной в Республике Таджикистан. Военнослужащие освободили захваченный условными террористами военный объект. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"На 201 военной базе прошли первые в этом году антитеррористические учения. Получив сигнал тревоги подразделение антитеррора приступило к выполнению задач по предназначению и выдвинулось к зданию, захваченному условными боевиками. Под прикрытием бронетехники военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение "террористов", - отметили в пресс-службе.
Также российские военнослужащие отработали поиск и уничтожение самодельных взрывных устройств. "Особое внимание командование соединения уделяет быстроте принятия решений и слаженности работы по блокированию, уничтожению условных боевиков и разминированию военного объекта", - добавили в ЦВО.
201 военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
20.01.2017
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