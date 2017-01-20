Отборочный тур международного конкурса "Мастер артиллерийского огня" начался в ВВО
|
Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
|
Возимый миномет 2С12 "Сани" калибра 120 мм
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
В первом этапе конкурса участие примут более тысячи человек
ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Отборочный тур международного армейского конкурса "Мастер артиллерийского огня - 2017" начался в подразделениях Восточного военного округа (ВВО). В первом этапе соревнований примут участие более тысячи человек, сообщает пресс-служба ВВО.
"В Восточном военном округе стартовал первый этап международного армейского конкурса "Мастер артиллерийского огня - 2017" среди минометных взводов мотострелковых соединений. В ходе отборочных мероприятий артиллеристы будут соревноваться в боевой стрельбе из минометов 2С12А "Сани" калибром 120 мм. Всего в первом этапе принимают участие свыше одной тысячи военнослужащих", - сообщает пресс-служба.
По условиям конкурса, минометчикам предстоит поразить три небронированные цели с расстояния до 1.5 тысяч метров без предварительной подготовки. При этом для ориентирования и связи разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.
Победители первого этапа определят в следующем круге лучших "Мастеров артиллерийского огня" в подразделениях, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области и ЕАО. Победители второго этапа встретятся на окружных соревнованиях на базе учебно-тренировочного комплекса "Сергеевский" в Приморье в апреле.
20.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.01.2017 Сенатор: тенденция по созданию российских военных баз в мире усилится
23.01.2017 Производство оружия требует тишины
23.01.2017 На Балтийском флоте идет обновление автомобильного парка
23.01.2017 Запад готовится к следующему Drang nach Osten
23.01.2017 Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетевшие из России, нанесли удар по ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии - Минобороны РФ
23.01.2017 Минобороны РФ опубликовало видео ко Дню инженерных войск ВС РФ
23.01.2017 Территорию Чечни планируют полностью разминировать к 2019 году
23.01.2017 Песков: Россия не отведет "Искандеры" из Калининграда в нынешних условиях