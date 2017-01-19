ВВС Бразилии сократили количество закупаемых самолетов C-295



Транспортный самолет С-295

Источник: Jumbero/flickr/CC-BY-SA 2.0 Транспортный самолет С-295Источник: Jumbero/flickr/CC-BY-SA 2.0

ЦАМТО, 19 января. Как стало известно, Военно-воздушные силы Бразилии получат два вместо трех заказанных компании «Эрбас дифенз энд спейс» (Airbus Defence and Space) самолетов SC-105 «Амазонас» (SC-105 – бразильское обозначение C-295) в версии для проведения поисково-спасательных операций.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2014 года ВВС Бразилии подписали с «Эрбас дифенз энд спэйс» контракт на поставку трех дополнительных C-295 в версии для проведения поисково-спасательных операций. Стоимость соглашения составила 186,7 млн. евро (254,7 млн. дол.). Контракт также включал пятилетнее материально-техническое обеспечение поставленной техники. Все самолеты должны быть собраны на предприятии «Эрбас дифенз энд спейс» в Севилье.

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», три новых самолета должны были пополнить парк из 12 C-295, ранее приобретенных в рамках программы CL-X2. Причины сокращения закупаемой партии на текущий момент неизвестны. Можно предположить, что на объем покупки отрицательно повлияли экономические проблемы Бразилии, повлекшие сокращение оборонных расходов.

Командующий ВВС Бразилии лейтенант-бригадир Нивальдо Луис Россато (Nivaldo Luiz Rossato) впервые упомянул о планируемом сокращении 30 сентября 2016 года, но на тот момент представители ВВС твердо не могли это подтвердить.

В настоящее время на вооружении ВВС Бразилии имеются 12 самолетов C-295 (C-105/SC-105), которые были приобретены в 2005 году. Первый C-295 был передан ВВС Бразилии в ноябре 2006 года. Последний самолет был поставлен в июне 2009 года. Закупленные C-295 входят в состав эскадрильи «Арара» (1/9-я авиационная группа), базирующейся в шт.Манаус, и эскадрилий «Онса» и «Пеликан» (2/10-я авиационная группа), базирующихся в Кампо-Гранде в шт.Мату-Гросу-ду-Сул.

Предполагается, что новые самолеты будут выполнены в версии C-295W с винглетами и расширенными возможностями по управлению режимами работы двигателей, что позволяет транспортировать большую полезную нагрузку, увеличивает дальность полета на 320 км, а его продолжительность – на 30 мин.

Самолеты получат электронно-оптическую систему для поиска в видимом и инфракрасном диапазоне, РЛС EL/M-2022A(V)3 X-диапазона, систему спутниковой связи, систему управления FITS. Расчет каждого SC-105 будет состоять как минимум из 8 человек: два пилота, механик, два оператора системы обнаружения (РЛС и тепловизионная система переднего обзора) и четыре наблюдателя.