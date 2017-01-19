Минобороны Франции заключило с «Рено тракс дифенз» контракт на поставку автомашин VLTP-NP



Легкий тактический автомобиль Renault Trucks Defense VLTP-ND 4х4, 08.12.2016

Источник: twitter.com/JY_LeDrian Легкий тактический автомобиль Renault Trucks Defense VLTP-ND 4х4, 08.12.2016Источник: twitter.com/JY_LeDrian

ЦАМТО, 19 января. Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) и компания «Рено тракс дифенз» (Renault Trucks Defense) подписали рамочное соглашение о производстве, поставке и обслуживании легких небронированных внедорожников VLTP-NP.

Выбранная по результатам проведенного конкурса с участием европейских компаний, «Рено тракс дифенз» поставит трем видам ВС Франции, службе горюче-смазочных материалов и межвидовой службе боеприпасов в общей сложности 3700 автомашин. Стоимость контракта не раскрывается, однако ранее сообщалось, что она может составить до 500 млн. евро.

Контракт, подписание которого первоначально планировалось после 2019 года, заключен намного раньше по срокам в соответствии с принятым в апреле 2016 года президентом Франции решением ускорить закупку VLTP-NP в связи с необходимостью повышения тактической мобильности подразделений при защите национальной территории и в операциях по борьбе с терроризмом.

VLTP-NP, в первую очередь, предназначены для замены легких автомашин P4 с колесной формулой 4x4, закупленных в 1980-е гг. Ежегодно планируется снимать с вооружения более 500 ед. устаревшей техники. Новая техника обеспечит большую мобильность при перевозке войск и грузов на территории страны и за рубежом.

Автомашина с полной массой менее 3,5 т позволяет перевозить полезную нагрузку 900 кг (это, к примеру, 5 членов экипажа в экипировке) на всех типах местности.

«Рено тракс дифенз» будет производить VLTP-NP на заводе ACMAT в Сен-Назере путем приведения к военному стандарту гражданской техники с колесной формулой 4x4.

Модернизация будет включать повышение проходимости, подготовительные мероприятия для интеграции радиостанций, систем обмена информацией и навигации, установки вооружения и съемной защиты остекления. Предприятие в Фуршамбо примет участие в обслуживании техники.

Заказ на поставку первой партии предусматривает производство 1000 автомобилей. Планируется, что первые 500 ед. будут поставлены в 2018 году, еще 500 ед. – в 2019 году. Поставка оставшихся машин будет выполняться в рамках отдельно заключаемых контрактов.