В РАН отметили усиление сотрудничества с Минобороны в области военной науки



Президент РАН Владимир Фортов выступает на общем собрании Российской академии наук

Источник: Валерий Мельников / РИА Новости Президент РАН Владимир Фортов выступает на общем собрании Российской академии наукИсточник: Валерий Мельников / РИА Новости

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская академия наук и министерство обороны РФ в последние годы улучшили свое взаимодействие в области исследований и разработок для оборонно-промышленного комплекса РФ, отметил глава РАН Владимир Фортов.

Выступая в четверг на открытии совместной встречи ведущих академических ученых с представителями Минобороны, Фортов сказал, что "Академия наук всегда считала за честь и обязанность работать с министерством обороны".

Фортов посетовал, что в 1990-е годы по объективным причинам взаимодействие между академической наукой и "оборонкой" оставляло желать лучшего. Но в последние годы эта ситуация значительно изменилась в лучшую сторону, отметил глава РАН.

"Мы должны искать новые формы, новые методы, чтобы ускорить наше сотрудничество. Здесь есть много идей", - сказал Фортов.

По его словам, одним из направлений сотрудничества РАН и военных является формат "виртуальных лабораторий", которые позволяют эффективно, без бюрократических препон, организовать совместные работы по перспективным проектам для оборонно-промышленного комплекса России.

По словам Фортова, одним из таких перспективных направлений стала разработка гиперзвукового оружия. "Гиперзвук - это другая (по сравнению с воздухом) плазменная среда. Мы (в Академии наук) десятки лет занимаемся этим", - сказал Фортов, и добавил, что РАН готова передавать накопленные знания для военных целей.