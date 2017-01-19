Летные испытания ракеты российского "ядерного поезда" намечены на 2019 год

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Источник: Пресс-служба РВСН БЖРКИсточник: Пресс-служба РВСН

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Летные испытания ракеты для российского боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин" намечены на 2019 год, сообщил в четверг РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Через два года, в 2019 году", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда должны состояться летные испытания.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в 2016 году успешно прошли бросковые испытания ракеты для этого комплекса.

Бросковые испытания - первый этап проверки любых ракет. В ходе этих испытаний проверяется, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как ракета покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.

Главком Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в декабре 2015 года сообщил, что к тому времени было завершено эскизное проектирование БЖРК, ведется разработка рабочей конструкторской документации на агрегаты и системы комплекса. Каракаев также сообщил, что в 2017 году президенту России должен быть представлен доклад о перспективах развертывания БЖРК.

В свою очередь, начальник Главного штаба РВСН в 1994-1996 годах генерал-полковник Виктор Есин в мае нынешнего года сообщил РИА Новости, что сроки создания БЖРК "Баргузин" будут определены в государственной программе вооружений на 2018-2025 годы, а в настоящее время началось создание экспериментальных образцов отдельных элементов "ракетного поезда".

Советский БЖРК с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2. Новый договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов. БЖРК "Баргузин" планируется разработать до 2018 года. Новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по точности, дальности полета ракет и другим характеристикам. Это позволит БЖРК "Баргузин", как минимум до 2040 года, находиться в боевом составе РВСН. Таким образом, РВСН возвращаются к трехвидовой группировке, содержащей комплексы шахтного, подвижного и железнодорожного базирования.