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Anka-S: турецкий заменитель "Хищника"

20.01.2017 Warspot 102 0
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БЛА Anka Block B
Турецкий беспилотный летательный аппарат Anka Block B (также известный как Anka-S)
Источник: Turkish Aerospace Industries

Новый ударный беспилотник Anka-S прошёл завершающий этап испытаний. 17 января, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Турции объявило о подготовке к началу эксплуатации новых дронов отечественной разработки, которые в ближайшие месяцы поступят на вооружение турецкой армии.

В Минобороны Турции сообщили о том, что новый беспилотник будет "стратегическим активом" ВВС страны. Финальный этап испытаний стартовал в конце прошлого года, а сейчас завершается процесс квалификации. После официального завершения подготовительных работ и окончания обучения операторов первые дроны будут приняты на вооружение армии.

Согласно контракту с компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), подписанному в 2013 году, производитель должен будет поставить армии 6 единиц Anka-S до конца года, а также ещё 4 беспилотника в 2018 году. В Минобороны указывают, что основное предназначение дронов - борьба с курдскими боевиками внутри страны, а также в приграничных с Сирией и Ираком районах.

Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году — после отказа США продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. Компания TAI разработала две версии летательного аппарата: Anka Block A и Anka Block B (Anka-S). В первом варианте боевая машина может выполнять разведывательные функции, а Anka-S может нести дополнительную нагрузку в виде бомб и ракет.


Промо-ролик беспилотника Anka-S


Anka-S имеет максимальный взлётный вес 1,6 т (полезная нагрузка 200 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. Заявленная максимальная продолжительность полёта составляет 24 часа, а высота полёта может достигать 9 км.

19.01.2017
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Ирак
Сирия
США
Турция

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