Росатом и Иран согласовали сценарий сотрудничества в ядерной энергетике
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Отрасли и сферы: Атомная промышленность и энергетика + Рынки и сотрудничество
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АЭС в Бушере, фото – xronika.az
Госкорпорация Росатом и Организация по атомной энергии Ирана согласовали сценарий сотрудничества в сфере ядерной энергетики. Об этом в четверг, 19 января, сообщается на сайте госкорпорации.
Российская компания "ТВЭЛ" подписала контракт на предпроектные работы по модификации двух каскадов газовых центрифуг иранского завода Фордо.
18 декабря стало известно о том, что Росатом и Ассоциация сельхозпроизводителей Индии Hindustan Agro Co-op Ltd подписали соглашение о сотрудничестве по развитию сети интегрированных инфраструктурных центров облучения.
Завод Фордо — засекреченный атомный объект, расположенный неподалеку от города Кум. Он построен на глубине 80-89 метров под скальными породами. Официальный запуск предприятия состоялся в 2012 году. Согласно заверениям Тегерана, завод используется для получения ядерного топлива, а не оружейного урана.
19.01.2017
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