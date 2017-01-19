Росатом и Иран согласовали сценарий сотрудничества в ядерной энергетике



АЭС в Бушере, фото – xronika.az АЭС в Бушере, фото – xronika.az

Госкорпорация Росатом и Организация по атомной энергии Ирана согласовали сценарий сотрудничества в сфере ядерной энергетики. Об этом в четверг, 19 января, сообщается на сайте госкорпорации.

Российская компания "ТВЭЛ" подписала контракт на предпроектные работы по модификации двух каскадов газовых центрифуг иранского завода Фордо.

18 декабря стало известно о том, что Росатом и Ассоциация сельхозпроизводителей Индии Hindustan Agro Co-op Ltd подписали соглашение о сотрудничестве по развитию сети интегрированных инфраструктурных центров облучения.

Завод Фордо — засекреченный атомный объект, расположенный неподалеку от города Кум. Он построен на глубине 80-89 метров под скальными породами. Официальный запуск предприятия состоялся в 2012 году. Согласно заверениям Тегерана, завод используется для получения ядерного топлива, а не оружейного урана.