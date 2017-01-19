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Разработчик пожаловался на проблемы с созданием головок самонаведения для ПЗРК

20.01.2017 Lenta.ru 95 0
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ПЗРК «Верба»
ПЗРК «Верба», выставленный на DEFEXPO India – 2016
Источник: bmpd.livejournal.com

В сфере разработки инфракрасных головок самонаведения (ГСН) в России сложилась "плохая ситуация". Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный конструктор "Конструкторского бюро машиностроения" Валерий Кашин.

"Если в СССР было много разработчиков, которые конкурировали, и это способствовало высокому качеству изделий, то сейчас мы испытываем дефицит разработчиков ГСН. Реально есть пока только один — АО "ЛОМО"", — рассказал он.

Кашин отметил, что принципиально новая головка за последние 20 лет создана только одна — для нового переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба". При этом, по его словам, вопрос создания ГСН является очень важным, "так как общее развитие вооружений идет в сторону решения задачи по принципу "выстрелил-забыл-поразил"".

"Если раньше преобладающее количество средств управляемого вооружения было построено по командному принципу, когда наземная система вырабатывала команды, а ракета была тупым исполнителем, то теперь интеллект и потенциал для обработки информации переносится на ракету", — утверждает Кашин.

ПЗРК 9К333 "Верба" был разработан в первой половине 2010-х годов на замену комплексам "Игла". Принят на вооружение в 2014 году. От предшественника отличается новой трехдиапазонной ГСН с высокой чувствительностью и помехозащищенностью.

19.01.2017
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