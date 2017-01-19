ФПИ: проект "Гербарий" позволит сократить риски срыва гособоронзаказа
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Программное обеспечение
Источник: isicad.ru
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Созданная в ходе проекта "Гербарий" среда для разработки российского инженерного программного обеспечения (ПО) позволит сократить риски срыва государственного оборонного заказа, сообщает Фонд перспективных исследований.
"Созданные в ходе проекта решения позволят отечественным предприятиям существенно снизить зависимость от импортного инженерного ПО, что приведет не только к сокращению рисков по срыву выполнения государственных заказов, в том числе гособоронзаказа, но и уменьшит отток за рубеж денежных средств, традиционно выделяемых на закупку подобного программного обеспечения", - говорится в сообщении по случаю подведения итогов проекта.
По замыслу создателей, "Гербарий" станет своего рода "магазином программного обеспечения", общей средой для разработчиков, заказчиков и потребителей российских программных продуктов на основе единых архитектурных решений. При этом благодаря "Гербарию" промышленные предприятия России получат мощный инструмент, с помощью которого они смогут решать самые разные технологические задачи.
"Единая среда управления позволяет организовать коллективную разработку модулей инженерного программного обеспечения и представляет собой специализированный веб-портал (http://гербарий.рф), который позволит оперативно предоставлять доступ к интегрированной программной платформе и отдельным модулям инженерного ПО для использования как разработчиками модулей, так и конечными пользователями прикладной CAD-системы", - отметили в фонде.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
19.01.2017
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