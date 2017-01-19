ВМФ получит около 20 тральщиков проекта 12700 в ближайшее время



Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.

Источник: http://forums.airbase.ru/ Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.Источник: http://forums.airbase.ru/

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Военно-морской флот России в ближнесрочной перспективе получит около 20 композитных кораблей противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Александрит", сообщил журналистам в четверг представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Двадцать пятого января на "Средне-Невском судостроительном заводе" в Петербурге состоится церемония закладки третьего по счету корабля противоминной обороны для ВМФ России. В торжественной церемонии примут участие представители главного командования ВМФ, горадминистрации и Объединенной судостроительной корпорации.

"В настоящее время в составе флота находится и выполняет задачи головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов", а второй по счету корабль ПМО "Георгий Курбатов" находится на стапелях Средне-Невского Судостроительного завода в постройке. В ближнесрочной перспективе планируется строительство около 20 кораблей противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России", - сказал Дыгало.

Он добавил, что по оценке главного командования ВМФ России корабли противоминной обороны нового поколения проекта 12700 существенно повысят эффективность действий минно-тральных сил Военно-морского флота.

Тральщик проекта 12700 "Александрит" спроектирован ЦМКБ "Алмаз" и является новым поколением кораблей ПМО. На корабле предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение тральщиков проекта 12700 составляет 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Данный корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Достоинством композитного корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.