Военные достижения лауреата премии мира Барака Обамы



Барак Обама

Источник: © AP Photo/Andrew Harnik Барак ОбамаИсточник: © AP Photo/Andrew Harnik

18 января общественные активисты провели акцию протеста против политики 44 американского президента Барака Обамы возле здания американского посольства в Москве под лозунгом: "Обама, гори в аду". И эта резкость не случайна - стараниями Вашингтона 2009 - 2017 годы на всех фронтах "американского лидерства" оказались слишком кровавы.

В 2011 - 2013 годах США проводили войсковые операции в Ливии и Сомали. До сего дня продолжаются бесконечная операция "Несокрушимая свобода", боевые действия в Афганистане, Ираке и Йемене. По инициативе и с участием США более 5 лет идет война в Сирии. В 2014 году Вашингтон инициировал кровопролитный украинский кризис. Только в 2016 году США сбросили более 26 тысяч бомб на территорию 7 государств. Так или иначе, за всеми этими событиями стоит 44-й американский президент Барак Обама, который получил Нобелевскую премию мира за красивые слова и планы.

Вопреки ожиданиям и обещаниям, Обама не стал "анти-Бушем", продолжил традиции "исключительности" и боевые действия в нефтедобывающих странах Африки и Ближнего Востока. США продолжают неоднозначную военно-политическую борьбу с Китаем.

На Западе Барака Обаму не отправляют в ад, и все же большинство американских военнослужащих негативно оценивают длительную работу уходящего президента США Барака Обамы в качестве главнокомандующего, а европейцы считают, что США не справились с ролью мирового лидера.

За восемь лет Барак Обама накопил лишь три внешнеполитических достижения со знаком плюс. Это начало нормализации отношений с Кубой, Парижская конференция по климату, соглашение по ядерной программе Ирана (невозможное без участия России).

"Yes, we can!"

Безусловно, мир должен был стать лучше под благотворным влиянием США. Команда Барака Обамы начинала писать свою историю под лозунгом: "Да, мы можем!". Однако мир увидел продолжение боевых действий в Афганистане, где с 2001 года американцы потеряли 3300 военнослужащих (сопутствующие потери мирных жителей - более 20 тысяч человек) и потратили на "спецэффекты" в горах и пустынях 700 млрд. долларов.

Ещё безотраднее - боевые действия в Ираке, за вторжение в который США заплатили жизнями почти 5 тысяч американских военнослужащих. Всего в стране погибли более 1 миллиона человек". Денежная стоимость многолетних американских "коррекций" в Ираке достигла суммы в 6 триллионов долларов.

Кроме того, в условиях американской оккупации в Ираке объединились 11 радикальных исламистских группировок во главе с подразделением "Аль-Каиды" (в октябре 2006 года). Так начиналось запрещенное во многих странах и в России "Исламское государство".

Сегодня ИГ становится проблемой для всего человечества, а Багдад больше не желает "платить США нефтью" за интернациональную помощь. Решение президента Барака Обамы о выводе американских войск из Ирака вынужденное, при очевидной неспособности США уйти достойно.

Ливийская война в стратегии США стала частью процесса расширения НАТО. Свержение Муамара Каддафи - заранее спланированная и едва закамуфлированная военными учениями операция США и альянса, построенная на дезинформации, нарушении международных и американских законов.

Задолго до полномасштабного конфликта в Сирии, администрация Обамы начала искать пути смены режима в Дамаске, преследуя свои корыстные цели. На фоне всех этих кровавых событий президент Барак Обама спокойно отмечал: "США периодически выкручивают руки странам, не желающим делать то, что нам от них нужно".

И все же Вашингтону не удалось сохранить лицо и былое влияние. Претендующая на мировое господство Америка при Бараке Обаме продемонстрировала внешнеполитическую неэффективность, её "карточный домик" на Ближнем Востоке разваливается. И напротив, политика России в регионе позволяет привлекать на свою сторону вчера еще непримиримых противников и сирийских оппозиционеров, подготовленных США и американской коалицией.

Американское "сдерживание"

В отношениях с Россией Барак Обама оставляет 45-му президенту США почти катастрофу. Весной 2016 года Пентагон поставил Россию на первое место среди пяти главных угроз США. Политический диалог заморожен. Рост количества баз НАТО (читай - США) вблизи российских границ впечатляет. При этом России советуют "смириться" с расширением НАТО.

Количество полетов авиации альянса у границ России за десять лет выросло втрое. Периодически американские бомбардировщики В-52 совершают рейды вблизи российского арктического побережья. Система американской ПРО также обращена к России, которая остается доминантой американской внешней политики.

26 января 2016 года на уровне Совета безопасности РФ прямо заявлено, что Соединенные Штаты стремятся максимально ослабить Россию, чтобы добиться распада страны, и завладеть ее ресурсами. И не случайно жители стран Запада опасаются третьей мировой войны, а в США 64% опрошенных считают её неизбежной.

В Европе развернуты тактические ядерные средства США. Кроме того, в августе 2016 года Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) санкционировало начало производства модернизированной термоядерной бомбы B61-12. Запуск серийного производства запланирован на 2020 год, и тогда же США намереваются разместить бомбы B61-12 на европейских базах.

Надо ли объяснять, для чего в Европе столько ядерного оружия?

В докладе Европейского командования вооруженных сил (Eucom) США о стратегии вооруженных сил США в Европе отмечается: "Сокращение американского присутствия в Европе снизило готовность к интервенции… Сдерживание российской агрессии является приоритетной задачей для Eucom".

Россия названа "глобальным вызовом, требующим глобального ответа". И президент США Барак Обама подтвердил необходимость инвестиций в военные возможности США в Европе. В ближайшее десятилетие западные налогоплательщики потратят на перевооружение около 350 млрд. долларов (за 30 лет - более 1 триллиона долларов).

Американский журнал Foreign Policy признает, что у США не получилось "сдержать" Россию, с которой следующий американский президент унаследует очень сложные отношения.

Европейский провал

Достаточно посмотреть на динамику прироста НАТО, чтобы понять: киевский майдан под руководством Госдепа США стал последней каплей, и каждый новый шаг американцев и их союзников в сторону России будет встречать всё более жесткую реакцию.

Вложив 5 млрд долларов в государственный переворот на Украине, США получили только новые проблемы и зону вооруженного конфликта в Европе. Украинский проект выглядит как история провала.

После вмешательства США экономически стабильная Украина за два года достигла уровня слаборазвитых африканских стран. При этом в Белом доме считают, что "мир бы рухнул" без ответа США на события в Крыму, а ЕС и НАТО не делают правильных выводов.

Сгущаются тучи над Черноморским регионом. Румыния и Болгария всё активнее участвуют в жизни 6-го флота США. В минувшем декабре командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго заявил, что длительность патрулирования американских боевых кораблей в Черном море может быть увеличена до четырех месяцев.

С 6 января 2017 года в германский порт Бремерхафен прибывают транспорты с бронетехникой США, это часть более крупных сил во всех сферах боевого применения. 12 января США официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в "Европейскую инициативу сдерживания".

СМИ сообщают о 3600 американских танках, предназначенных для европейского театра военных действий и "противостояния российской агрессии".

Издание Bundesdeutsche Zeitung пишет: "Соединенные Штаты выгружают в Германии танки для войны с Россией". Вероятно, спасение мира вопреки его воле, хождение по граблям и по трупам представляют собой разновидности национальной идеи.

Еще в 1901 году 26-й президент США Теодор Рузвельт сформулировал: "Говори тихо, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь". Больше 100 лет прошло, а квинтэссенцией внешней политики администрации 44-го американского президента Барака Обамы осталась самая большая в мире дубина. По иронии судьбы, она восемь лет находилась в руках геополитического неудачника.

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"