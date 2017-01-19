В Кремле не согласны с заявлением Обамы о России и ядерном разоружении
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Дмитрий Песков
Источник: mag-union.ru
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле не согласны с заявлением уходящего президента США Барака Обамы о нежелании РФ обговаривать возможность дальнейшего ядерного разоружения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Выступая на своей последней пресс-конференции в Вашингтоне Обама заявил, что приветствует возможные переговоры с РФ по сокращению ядерного оружия, но критикует РФ за нежелание вести такие переговоры.
"Мы не можем согласиться с таким заявлением господина Обамы. Российская сторона всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения, он не может быть диспропорциональным, он не может и не должен вести к нарушению ядерного паритета, который является критически важным для обеспечения глобальной стабильности и безопасности, поэтому мы не можем с этим согласиться, российская сторона последовательно занимает известную позицию в этом вопросе", - заявил Песков.
19.01.2017
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