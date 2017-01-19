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Источник: positime.ru ГосдумаИсточник: positime.ru

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Госдуме готовы принять делегацию парламента Мексики и обменяться опытом по вопросам борьбы с коррупцией, заявил координатор группы по связям с парламентом Мексики, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (фракция "Единая Россия").

"Мы готовы определить возможный формат отношений между парламентом России и парламентом Мексики по вопросу борьбы с коррупцией. Мы готовы принять делегацию парламентариев Мексики, чтобы обменяться опытом", - сказал Пискарев на встрече с временным поверенным в делах посольства Мексики Хоакином Пастраной.

Пискарев подчеркнул, что в России сформировано эффективное антикоррупционное законодательство.