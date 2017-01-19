Песков: Москва не критиковала Обаму лично, несмотря на недружественные шаги
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Барак Обама и Владимир Путин
Источник: voanews.com
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США во время президентства Барака Обамы неоднократно допускали недружественные действия к РФ, но Москва никогда не переходила на личную критику Обамы, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Констатация того, что в период президентства господина Обамы наши отношения претерпели серьезные ухудшения - да, действительно, имеют место, и на всех уровнях", - сказал Песков журналистам.
"На протяжении многих лет, скажем так, последнего десятилетия США неоднократно допускали достаточно недружественные действия в отношении нашей страны", - сказал Песков.
Он отметил, что личных выпадов в адрес Обамы на официальном уровне никто не допускает.
"Что касается каких-то личных выпадов, насколько мне известно, на официальном уровне этого никто не допускает, и об этом не может быть и речи. В Москве всегда проявляли и будут проявлять уважение к президенту любого иностранного государства, тем более Соединенных Штатов Америки", - добавил Песков.
Президентский срок Барака Обамы заканчивается 20 января 2017 года, в тот же день, когда пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа.
19.01.2017
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