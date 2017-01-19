Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании в Москве 24 января
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Сергей Лавров
Источник: ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин
АММАН, 19 янв - РИА Новости. Новый министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Иордании Сабах ар-Рафии.
"Министр иностранных дел Иордании прибудет в Москву 24 января. Там он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудит региональные проблемы, подготовку к переговорам по Сирии в Астане и двусторонние отношения", - заявила РИА Новости ар-Рафии.
Встреча Лаврова с главой МИД Иордании Насером Джодой планировалась на понедельник, однако она была отменена из-за отставки министра в ходе перестановок в кабмине.
Король Иордании Абдалла II принял присягу нового кабинета министров в воскресенье. Сформировать его ранее было поручено действующему премьеру. Перестановки в правительстве страны происходят регулярно по решению короля.
19.01.2017
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