Российские и американские ученые заморозят мышей в космосе
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Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские и американские ученые в рамках совместного проекта Rodent Research проведут в этом году на МКС серию экспериментов по изучению мышей в условиях космического полета, программа которых, в частности, предусматривает заморозку грызунов на борту станции.
Об этом сообщила ТАСС доктор физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, руководитель группы биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.
"Проводится совместный российско-американский эксперимент Rodent Research, в рамках которого уже прошло и будет еще несколько сеансов, в которых мыши будут как заморожены на борту станции, так и возвращены на Землю живыми. Оборудование и доставка на МКС осуществляются американской стороной, работы на борту - совместные. В этом году планируется два сеанса: старт SpaceX10 намечен на 8 февраля, старт SpaceX12 намечен на 1 июня", - сообщила она.
Ранее замгендиректора ИМБП РАН Владимир Сычев сообщил журналистам о планах доставить в этом году на борт МКС 20 мышей, которые проведут там 30 суток, после чего вернутся живыми на Землю. Этот совместный российско-американский эксперимент станет аналогом отправки такого же количества мышей в космос на космическом аппарате "Бион-М" в 2013 году.
Сычев также сообщил, что в 2021 году на борту биологического космического аппарата "Бион-М" №2 в космос отправятся мыши, мухи и культуры клеток. По его словам, это будет первый полет на высоте 800-1000 км в течение 30 суток. На "Бионе-М" №2 будут проводить исследования с мышами, которых будут кормить двумя разными типами кормов.
"Бион" - серия российских космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических исследований, в том числе изучения воздействия радиации и невесомости на живые организмы. В 2013 году на орбите побывал первый спутник из серии "Бион-М". На его борту в космосе побывали гекконы, монгольские песчанки, улитки и колонии различных микроорганизмов.
19.01.2017
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