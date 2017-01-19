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Российские и американские ученые заморозят мышей в космосе

20.01.2017 ИТАР-ТАСС 72 0
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МКС
Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские и американские ученые в рамках совместного проекта Rodent Research проведут в этом году на МКС серию экспериментов по изучению мышей в условиях космического полета, программа которых, в частности, предусматривает заморозку грызунов на борту станции.

Об этом сообщила ТАСС доктор физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, руководитель группы биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.

"Проводится совместный российско-американский эксперимент Rodent Research, в рамках которого уже прошло и будет еще несколько сеансов, в которых мыши будут как заморожены на борту станции, так и возвращены на Землю живыми. Оборудование и доставка на МКС осуществляются американской стороной, работы на борту - совместные. В этом году планируется два сеанса: старт SpaceX10 намечен на 8 февраля, старт SpaceX12 намечен на 1 июня", - сообщила она.

Ранее замгендиректора ИМБП РАН Владимир Сычев сообщил журналистам о планах доставить в этом году на борт МКС 20 мышей, которые проведут там 30 суток, после чего вернутся живыми на Землю. Этот совместный российско-американский эксперимент станет аналогом отправки такого же количества мышей в космос на космическом аппарате "Бион-М" в 2013 году.

Сычев также сообщил, что в 2021 году на борту биологического космического аппарата "Бион-М" №2 в космос отправятся мыши, мухи и культуры клеток. По его словам, это будет первый полет на высоте 800-1000 км в течение 30 суток. На "Бионе-М" №2 будут проводить исследования с мышами, которых будут кормить двумя разными типами кормов.

"Бион" - серия российских космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических исследований, в том числе изучения воздействия радиации и невесомости на живые организмы. В 2013 году на орбите побывал первый спутник из серии "Бион-М". На его борту в космосе побывали гекконы, монгольские песчанки, улитки и колонии различных микроорганизмов.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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