Компания Safran приобрела производителя пассажирских кресел Zodiac Aerospace



Стенд группы компаний Safran Стенд группы компаний Safran

Как сообщает французское издание «Les Echos» в материале «Safran rachète Zodiac pour 10 milliards d’euros» французская двигателестроительная компания Safran сообщила о своем намерении приобрести производителя пассажирских кресел для самолетов компанию Zodiac Aerospace за 10 млрд евро, включая долги компании.

Эта инициатива была одобрена советом директоров Zodiac в среду вечером. Акционерам компании будет предложена цена 29,47 евро за акцию (против 23,35 евро на закрытии торгов в среду). Произойдет обмен акциями - 0,485 акции Safran за одну акцию Zodiac. Перед слиянием двух компаний Safran выплатит своим акционерам внеочередные дивиденды на сумму 2,3 млрд евро.

Стенд компании Zodiac Aerospace на авиасалоне в Ле-Бурже, июнь 2013 года (с) Zodiac Aerospace

В ходе публичной оферты будет приобретены 50% акций Zodiac Aerospace. Основатели компании Zodiac Aerospace, различные фонды и французское государство сохранят 22% акций Safran. Оборот будущей компании составит 21,2 млрд евро, чистая прибыль - 2,7 млрд евро, число работников составит 90 тыс. человек. Руководство Safran уже заявило, что не ожидает крупных перемещений персонала

Согласно пресс-релизу Safran, новая компания объединит в себе компетенции Safran в производстве шасси, колес и тормозных систем, гондол двигателей, электрических систем и авионики с возможностями Zodiac Aerospace в области пассажирских кресел, доработок салона, распределения мощности, электрических систем, подачи топлива, кислорода и жидкостей, а также оборудования в области безопасности.

Объединение 50% активов произойдет в течение первого года, а 90% - в течение второго года. Закрытие оферты предусмотрено на четвертый квартал текущего года, а слияние окончательно произойдет в 2018 году.

Эта сделка ставит точку в 130-летней истории Zodiac, которую в последние годы преследуют глубокие трудности в области производства и продаж.