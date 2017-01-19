Роскосмос проинформировал NASA о причинах аварии грузового "Прогресса"



Источник: © Олег Урусов/ТАСС Источник: © Олег Урусов/ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин напомнил, что "Союз" пока что является единственным средством выведения не только транспортного, но и пилотируемого корабля

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Роскосмос проинформировал специалистов NASA о причинах аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" во время его запуска с помощью ракеты "Союз-У". Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Ситуация сложилась такая, экстраординарная, поэтому мы в той степени, насколько это необходимо проинформировали и специалистов NASA, с тем, чтобы и они могли согласиться, признать выводы Роскосмоса, как объективные и необходимые для того, чтобы продолжать эксплуатацию данной ракеты", - сказал Рогозин.

Зампредправительства напомнил, что именно ракета "Союз" является единственным средством выведения не только транспортного, но и пилотируемого корабля. "Работы по "Ангаре" ведутся, соответственно они должны быть завершены к 2020 году, но пока до 2020 года "Союз" безальтернативен", - сказал он.

Это и является причиной столь тщательного расследования произошедшей аварии. Рогозин напомнил, что Роскосмос уже представил отчет по работе аварийной комиссии. "Всегда любой процесс аварийный виден по телеметрии, телеметрия показывает развитие негативных процессов, и по ней можно определить, что на самом деле произошло, - рассказал он. - На сегодняшний момент мы столкнулись с ситуацией, во многом, я бы сказал, непривычной и даже экстраординарной, потому что телеметрия исчезла, пришлось специалистам Роскосмоса фактически расшифровывать сотые доли секунды, хотя обычно, это десятые доли секунды". Рогозин подчеркнул, что так как речь идет о ракете-носителе "Союз", пришлось привлечь самых разных специалистов из различных организаций ракетно-космической промышленности, чтобы иметь объективный взгляд. Вице-премьер добавил, что согласно сделанным выводам, речь идет о неполадках в двигателях третьей ступени, изготовителем которых является Воронежский механический завод и КБХ.

"Соответственно по итогам этой работы Роскосмос планирует провести тщательный анализ того, насколько выдерживается технология изготовления двигателей, но в любом случае во всех новых ракетах на третьей ступени установлены двигатели самые свежие, которые изготовлены в последние два года с методами рентгеновской проверки", - сказал Рогозин.

Авария "грузовика"

Грузовой корабль "Прогресс МС-04", запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

Аварийная комиссия Роскосмоса установила, что наиболее вероятной причиной аварии стало разрушение двигателя третьей ступени 11Д55 (РД-0110), к чему привело возгорание и дальнейшее разрушение насоса окислителя. Как отмечали в Роскосмосе, к этому могло привести либо попадание посторонних частиц в полость насоса, либо нарушение технологии сборки двигателя.