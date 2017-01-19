Военные новости: война с дронами исламистов



Беспилотник, использовавшийся бойцами «Исламского государства»

Источник: Friends of YPJ YPJ / Facebook Беспилотник, использовавшийся бойцами «Исламского государства»Источник: Friends of YPJ YPJ / Facebook

Военные новости, не попавшие на первые полосы

В ходе битвы за Мосул появляется все больше и больше информации об использовании беспилотников боевиками "Исламского государства" (запрещенная в России организация - прим. автора). Несмотря на потерю территории, пригородов и районов Мосула, по данным Центрального командования США, за последние два месяца не проходит и дня без появления дронов противника в воздухе. Авиации Коалиции приходится наносить удары по дронам на земле, по площадкам запуска беспилотников и мастерским, где их собирают и вооружают.

Дроны исламистов можно разделить на несколько видов:

• дроны-бомбардировщики, сбрасывающие взрывные устройства с воздуха;

• дроны-камикадзе, используемые для столкновения с целью и подрыва;

• дроны-мины, лежащие на земле и взрывающиеся при осмотре человеком;

• дроны-разведчики, ведущие с воздуха видеосъемку в разведывательных целях;

• дроны-операторы, ведущие видеосъемку для создания пропагандистских фильмов.

Первые новости об уничтожении дронов исламистов ударами Коалиции стали появляться летом 2015 года, а зимой еще 2014 года социальные сети исламистов взорвала новость, что "Исламским государством" при штурме авиабазы правительственных сил Сирии в восточной провинции Дейр эль-Зур были успешно использованы дроны, начиненные взрывчаткой. Именно внезапность необычных и непонятных ударов с воздуха, по мнению исламистов, деморализовала оставшихся на позициях сирийских солдат. Событию 2014-го года не придали большого значения в СМИ, но жизнь показала, что тогда это было только начало активного применения беспилотников противником.

3 января 2017 года иракской полиции удалось на юго-востоке Мосула сбить три самодельных дрона исламистов, сбрасывающих взрывчатку на наступающие силы.

7 января во время боев за мост через Тигр в Мосуле на иракские силы предположительно с квадрокоптеров ИГ было сброшено десять взрывных устройств только за один час противостояния.

В основном исламисты используют обычные китайские бытовые квадрокоптеры (ту же модель DJI Phantom), которые можно свободно купить в интернете, и добавляют импровизированный спусковой механизм, сбрасывающий, например, подствольную гранату.

В октябре 2016-го в Сирии был сбит дрон даже с прикрепленным выстрелом от РПГ. Этот дрон-камикадзе мог быть использован для атаки на правительственные танки с воздуха.

В октябре же при попытке обследования, как показалось вначале, потерпевшего крушение дрона у позиций курдского ополчения Пешмерга под Мосулом, взорвалась его батарея, являвшаяся на самом деле самодельным взрывным устройством исламистов. Погибло два курдских бойца и два французских спецназовца получили ранения. Согласно The New York Times, это был первый подтвержденный случай гибели военнослужащих на поле боя из-за дронов исламистов.

Представитель группы войск США, ведущих в Ираке и Сирии операции против ИГ, полковник ВС США Бретт Силвиа также сообщал, что от дронов исламистов в Ираке погибли мирные жители и было повреждено военное оборудование, но отказался называть число жертв и характер повреждений.

Впрочем, помимо квадрокоптеров ИГ создает и свои самодельные дроны, за мастерскими по производству которых ведется настоящая охота. Американским солдатам в Ираке также рекомендуется рассматривать каждый дрон в воздухе или на земле как начиненный взрывчаткой.

Иракские силы и курды пока не принимают данную тактику исламистов всерьез и с удовольствием сбивают беспилотники из стрелкового оружия. Для них это скорее развлечение, стрельба по мишени, чем ликвидация реальной угрозы.

Такая трата боеприпасов впустую не радует американских советников и они ищут дешевые способы борьбы с дронами исламистов. В теории на поле боя будут испытывать дроны, которые обнаруживают беспилотники противника и нарушают их каналы связи с операторами, мобильные переносные средства радиоэлектронной борьбы, уже существующие самолеты подавления радиосигналов.

Компания Battelle, в свою очередь, создала ружье направленной энергии DroneDefender, способное глушить каналы связи квадрокоптеров на расстоянии до 400 метров. По неподтвержденным данным, уже продано более сотни таких ружей Пентагону и вооруженным силам союзников. Проблема в том, что такое ружье работает хорошо на открытой местности, но не в условиях городского боя. То есть, его применение при штурме Мосула вряд ли состоится.

По сути, Ирак и Сирия стали полигоном для стран Коалиции в этом вопросе. До недавнего времени начиненные взрывчаткой дроны были лишь в планах у террористов и представляли реальную угрозу в странах Запада лишь в единичных случаях. С 2002 года и вплоть до начала войны в Сирии и Ираке было отмечено всего лишь около 10 случаев планирования или применения беспилотников со взрывчаткой. Ирак и Сирия показывают, что применение дешевых бытовых дронов как оружия может быть быстро поставлено на поток.

Пока идут разговоры о том, дипломатическим миссиям стран Запада в горячих точках необходимо обзаводиться средствами защиты от дронов, но есть и понимание, что террористы могут начать воздушную массированную атаку и в городах США или Европы.

Тем более что с течением времени и развитием технологий дроны смогут поднимать все больший вес, находиться в воздухе все дольше, удаляться от оператора все дальше и становиться более автономными.

Можно сказать, что Ирак и Сирия стали первой реальной разведкой боем для масштабных войн беспилотников.

Илья Плеханов