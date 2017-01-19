Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На Балтийском флоте началась подготовка к соревнованиям АрМИ-2017

20.01.2017 РИА Новости 74 0
0
Понравилась новость?
 0
БМП-2
БМП-2
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 19 янв - РИА Новости. Подготовка к Армейским международным играм-2017 (АрМИ-2017) началась на четырех полигонах Балтийского флота в Калининградской области, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Военнослужащие Балтийского флота приступили к проведению первых этапов Всеармейских состязаний по профессиональному мастерству в рамках подготовки к Армейским международным играм-2017. Состязания будут проводиться в несколько этапов и предусматривают флотские и окружные этапы", - сказал офицер.

Он отметил, что первые отборочные этапы конкурсов по профессиональному мастерству "Танковый биатлон", "Суворовский натиск", "Отличник войсковой разведки", "Снайперский рубеж" и соревнований среди экипажей беспилотных летательных аппаратов начались сразу на четырех полигонах Балтфлота в Калининградской области. В общей сложности задействовано более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и спецтехники.

В рамках отборочных этапов, которые проходят на уровне соединений и воинских частей, соревнуются экипажи боевых машин пехоты "БМП-2" и танков "Т-72", расчеты беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также войсковые разведчики и снайперы. Военным предстоит продемонстрировать уровень профподготовки в индивидуальном и командных зачетах, огневой, тактической, специальной и физической подготовкам.

Третьи Армейские международные игры планируются к проведению в августе 2017 года.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
БФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.01 01:04
  • 6
В России появится движение "Новая Россия"
  • 20.01 00:01
  • 2
Время правильных "Калибров"
  • 19.01 22:51
  • 167
Удобные «зеленые человечки»
  • 19.01 22:48
  • 100
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 19.01 22:48
  • 11
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 19.01 22:45
  • 33
Офицерам запаса из 26 регионов предложат возобновить военную карьеру
  • 19.01 22:14
  • 6
В Госдуме допустили создание частных военных компаний на базе ДОСААФ
  • 19.01 21:55
  • 3
Истребитель МиГ-35 готовят к началу государственных испытаний
  • 19.01 21:44
  • 26
"Томагавк морского удара"
  • 19.01 21:21
  • 15
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 19.01 20:59
  • 4073
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.01 20:34
  • 1
Росгвардия планирует отказаться от техники на гусеничном ходу
  • 19.01 18:48
  • 71
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 19.01 18:23
  • 27
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 19.01 16:53
  • 95
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  